Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП в Володарском округе 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Авария произошла на 355-м километре трассы М-7. 49-летний водитель Isuzu врезался в КамАЗ с полуприцепом, который остановился на светофоре, и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее два человека пострадали в ДТП в Выксе.

