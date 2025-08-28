В Татарстане на трассе М-7 произошла серьезная авария

В Татарстане на трассе М-7 произошла смертельная авария
Водитель квадроцикла погиб, наехав на грузовой автомобиль
В Менделеевском районе Татарстана, на трассе М-7, водитель квадроцикла погиб в результате наезда на грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, 31-летний водитель квадроцикла не выбрал безопасную дистанцию, совершил наезд на остановившийся из-за поломки грузовой автомобиль Freightliner в составе полуприцепа.
В результате ДТП водитель квадроцикла погиб.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.