27 августа в ДТП в Ростове пострадали двое подростков. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

© Rostof.ru

- В 19:00 в районе дома №45 по улице 1-я Краснодарская, по предварительным данным, 17-летний водитель электросамоката столкнулся с автомобилем Renault, которым управлял 43-летний водитель, - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля ранее был лишен права управления транспортными средствами, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В результате аварии травмы получили 17-летний водитель электросамоката и его 17-летний пассажир. Они доставлены в больницу.