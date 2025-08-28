В Орском районе иномарка врезалась в трактор

Сегодня, 28 августа, в 00:08 на 92-м километре автодороги «Орск-Домбаровский-Светлый» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Volkswagen Polo» и трактора МТЗ-82.1.

По предварительным данным УМВД региона, водитель иномарки, мужчина 1987 года рождения, двигаясь со стороны Орска, не выдержал безопасную дистанцию до попутного трактора. К сожалению, в результате столкновения погибла пассажирка легковушки – женщина 1964 года рождения из Домбаровского района. Она находилась на своем месте и была пристегнута ремнем безопасности.

Известно также, что оба водителя были трезвы, что подтвердили результаты освидетельствования. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все детали этого трагического инцидента.