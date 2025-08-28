На Урале произошло смертельное ДТП с участием BMW X5

На 18-м километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда 27 августа произошло смертельное ДТП с участием BMW X5 и велосипедиста. Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась около десяти часов вечера. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и сбил человека на велосипеде. После аварии BMW съехал в кювет.

Велосипедист погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.

Водителя кроссовера с травмами доставили в больницу Нижнего Тагила. Он житель Нижней Салды. Его стаж за рулем – три года, за это время мужчина четыре раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Вместе с ним в машине находились трое пассажиров, в том числе двое детей – четырех и пяти лет. Они не пострадали.

Автоинспекторы и следователи выясняют обстоятельства случившегося. Также назначены медицинские экспертизы для уточнения, в каком состоянии были автомобилист и погибший.

