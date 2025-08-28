Самосвал без тормозов смял десять автомобилей во Владивостоке

Во Владивостоке грузовик с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП, сообщает Telegram-канал Svodka25.

«Во Владивостоке на Снеговой Пади у большегруза отказали тормоза — грузовик летел по дороге и смял около 10 машин», — отмечается в публикации.

Массовая авария произошла на улице адмирала Горшкова. Из-за ДТП движение оказалось парализовано. На кадрах с последствиями аварии видно, что самосвал остановился у центра проезжей части. Перед ним — искореженный минивэн серого цвета, который развернуло поперек полосы. Также на кадрах видны еще несколько автомобилей, которые отбросило на обочину. На проезжей части валяются куски пластика от разбитых машин.

