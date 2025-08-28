Подросток на питбайке критически пострадал в ДТП с "ГАЗелью" в Кемерове

В кузбасской столице подросток, ехавший с пассажиром на мотоцикле, столкнулся с автофургоном.

В четверг, 28 августа, около 15:10 в Кемерове на улице Таврической, 27 произошло ДТП с питбайком и "ГАЗелью", сообщили сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кемерова.

– Питбайком управлял юноша 16 лет, перевозил пассажира. Оба находились в мотошлемах. Водитель питбайка доставлен в реанимацию, – сказали в ГАИ.

На месте работают экстренные службы, уточняются детали аварии.

ГИБДД напоминает, что питбайк не предназначен для езды вне гоночных треков. Также запрещено садиться за руль мототехники подросткам без водительских прав.