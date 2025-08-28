В 2025 году в Орловской области зафиксировали более 3000 ДТП

Управление МВД России по Орловской области сообщило, что в 2025 году с января по конец июля в регионе зафиксировано 3020 ДТП, из которых 417 закончились травмами или смертью для их участников. 95 аварий произошло на федеральных трассах. Всего же на дорогах за этот период погиб 81 человек, погиб, травмы разной степени тяжести получило 545 человек.

В июле 2025 года областное ГАИ зарегистрировало 489 ДТП, в том числе 143 с пострадавшими. За прошлый месяц на дорогах погибло 16 человек, а ранения получило ровно 100. 154 аварии в июле случились из-за неудовлетворительного состояния дорог. С начала года суды Орловской области получили материалы по 2550 случаям грубого нарушения ПДД. В итоге 393 водителей лишили прав, а еще 95 человек приговорили к административному аресту.

Ранее сообщалось, что власти Орловской области уже закупили необходимый объем песка и соли, чтобы посыпать дороги зимой.

В Ливнах недавно автомобилист наехал на велосипедиста, но ДТП обошлось без серьезных травм.