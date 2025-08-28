На Кубани произошло серьезное ДТП с КамАЗом

В Краснодарском крае произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Успенскому району капитан полиции Евгений Бойко, авария случилась около 11.20 в Успенском районе на федеральной трассе "Кавказ".

Женщина за рулем автомобиля Nissan выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик "КамАЗ".

В результате погиб 13-летний пассажир легковушки, а двое других несовершеннолетних 3 и 15 лет госпитализированы.