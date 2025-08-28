В Кемеровской области иномарка столкнулась с вагоном

Легковушка превратилась в груду металла при столкновении с вагоном в Кузбассе
В Кемеровской области иномарка столкнулась с мотрисой. В результате автомобиль сильно пострадал.
Сегодня, 28 августа, около 16:00 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Карай и Чульжан в Междуреченском округе произошло ДТП. Столкнулись мотриса и легковой автомобиль.
Предварительно водитель иномарки выехал на красный сигнал светофора в габарит следования подвижного состава, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Сейчас выясняется точная причина произошедшего. Пострадал ли кто-то в результате аварии, не уточняется.