В Кемеровской области иномарка столкнулась с вагоном

В Кемеровской области иномарка столкнулась с мотрисой. В результате автомобиль сильно пострадал.

© Vse42.ru

Сегодня, 28 августа, около 16:00 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Карай и Чульжан в Междуреченском округе произошло ДТП. Столкнулись мотриса и легковой автомобиль.

Предварительно водитель иномарки выехал на красный сигнал светофора в габарит следования подвижного состава, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Сейчас выясняется точная причина произошедшего. Пострадал ли кто-то в результате аварии, не уточняется.