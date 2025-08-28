Легковушка сбила огромного лося в Нижегородской области

Огромного лося сбил водитель легкового автомобиля на дороге в Нижегородской области. Об этом сообщается в VK-сообществе «Плохие Новости Дзержинск».

© В городе N

Уточняется, что авария произошла 28 августа, недалеко от поселка Гавриловка, который входит в состав городского округа Дзержинска. После столкновения передняя часть машины оказалась смята и повреждена. Животное погибло.

Ранее мы сообщали о том, что убивавшего лосей мужчину поймали в Нижегородской области.

