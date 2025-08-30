Пьяный водитель на ВАЗе, скрываясь от погони, сбил полицейского

Во Владимирской области задержали правонарушителя, который скрываясь от преследования, сбил сотрудника полиции. Мужчина отметил свой День рождения и сел пьяным за руль, передает пресс-служба МВД России.

Об опасном вождении во дворе в полицию сообщили жители Судогодского района Владимирской области. Мужчина совершал опасные маневры на придомовой территории, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший страж порядка вышел из машины и направился к нарушителю. Но тот, завидев правоохранителя, дал по газам и сбил представителя закона. Затем пьяный на ВАЗе поспешил скрыться.

Началась погоня. Лихача удалось догнать и заблокировать в одном из гаражных кооперативов. Как выяснилось, 36-летний водитель отпраздновал свой День рождения и сел за руль. К слову он был лишен удостоверения на право вождения.

На задержанного составили 7 административных протоколов, а также возбудили уголовное дело. Машину отправили на штрафплощадку. Ведется следствие.

