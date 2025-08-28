В центре Москвы столкнулись Lamborghini и Toyota

ДТП с участием элитного спорткара Lamborghini Urus и Toyota Camry произошло в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

© Telegram-канал Агентство Москва

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома №7.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в тексте.

На кадрах с места ДТП, которые опубликовал Telegram-канал «112» https://t.me/ENews112/21800, можно увидеть, что в результате столкновения у Lamborghini оторвало переднее колесо и бампер. Его обломки разбросаны по проезжей части, сам автомобиль после аварии остановился на встречной полосе. Toyota с разбитой передней частью справа остановилась на другой стороне улицы.

Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Городище

Движение в районе ДТП в настоящее время затруднено.