«Виноваты все, кроме него»: как миллиардера судят за смертельное ДТП

Вот уже четвертый год тянутся разбирательства по делу о смертельном ДТП с участием миллиардера Алексея Шепеля. В этой аварии погибла 20-летняя девушка. Бизнесмену дали условный срок, но родители погибшей оспорили это решение. Шепель хотел заплатить им 80 миллионов рублей за отзыв иска, но они отказались. В этом деле разбиралась «Вечерняя Москва».

Как произошла авария

Роковая авария произошла 8 февраля 2022 года в районе 2-го километра Рублевского шоссе в Москве. В тот день миллиардер и владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель возвращался домой на своем Mercedes.

Напротив станции метро «Кунцевская» Mercedes Шепеля вышел на обгон, перестроился в соседнюю полосу и влетел в поток впереди идущих автомобилей. Повреждения получили девять машин. Сильнее всего пострадал автомобиль такси, который буквально был «всмятку».

В центре Москвы столкнулись Lamborghini и Toyota

По ее словам, Шепель долгое время отказывался извиняться за смерть Анастасии и оправдывался плохим самочувствием.

— Он сказал: «Ну так получилось. Старею, наверное». Он винил нашу дочь в том, что она была не пристегнута. Винил врачей в том, что они не смогли ее спасти. У него были все виноваты, кроме него самого, — подчеркнула женщина.

Во время одного из судебных заседаний мать Анастасии пожелала Шепелю однажды испытать те же чувства, что испытала она после смерти дочери. Тогда, по словам женщины, адвокат миллиардера обвинил ее в угрозах.

Чем известен Алексей Шепель

Алексею Шепелю 59 лет. Он отучился в Харьковском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск. В начале 90-х он стал заниматься бизнесом, а уже к 1999 году основал собственную инвестиционно-строительную компанию S.Holding.

Уже имея собственную компанию, Шепель в разное время был гендиректором строительных фирм «Главмострой» и «Строймонтаж-М». Кроме того, с 2003 по 2006 год он возглавлял департамент инвестпрограмм правительства Москвы, а в 2008 году стал советником первого заммэра Москвы Владимира Ресина.

Весной 2017 года миллиардер вошел в совет директоров архитектурно-проектной организации «Моспроект» и стал помощником депутата Госдумы Галины Хованской. В 2020 и 2021 году Шепель безуспешно баллотировался в Госдуму. В те же годы он входил в список 700 русских рублевых миллиардеров.

После аварии Шепель продолжил развивать девелоперскую компанию S.Holding. Также он начал активно заниматься благотворительностью. Его компания помогала восстанавливать новые регионы РФ, в том числе Херсонскую и Запорожскую области.

А в 2023 году на Шепеля завели уголовное дело о преднамеренном банкротстве. В 2017 году миллиардер заключил договор займа с двумя бизнесменами и через три месяца должен был вернуть им по 75 миллионов рублей. Не желая рассчитываться по долгам, он якобы начал процедуру банкротства. Последнее заседание по этому делу состоялось 14 августа. Решение суда до сих пор не раскрывается.

Что известно о жертвах ДТП

Анастасии было 20 лет. Она окончила художественную школу и училась на третьем курсе в одном из московских вузов. Там же она подрабатывала на кафедре. Еще она была заведующей в детском саду.

Анастасия состояла в долгих отношениях. По словам матери, пара активно строила планы на совместное будущее и планировала пожениться.

— Ее все в районе знали. Сейчас я хожу по улицам и постоянно вижу Настиных одноклассников, одногруппников, друзей. Они меня тоже знают. А Насти нет вот уже 3,5 года, — вспоминает мать погибшей девушки.

Еще двое участников аварии, в том числе 42-летний таксист Роман Гаджиев, стали инвалидами.

В 2020 году произошла другая жуткая авария — заслуженный артист России Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Актер не пострадал, а вот водитель второго автомобиля погиб. Как оказалось, артист сел за руль пьяным. Позднее Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, а в апреле 2025 года он освободился условно-досрочно.

Летом 2025 года была годовщина другой страшной аварии. 7 августа 2005 года в ДТП погиб актер и некогда губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. К тому моменту прошло полтора года со дня его неожиданной победы на региональных выборах. Многие до сих пор считают его смерть неслучайной.