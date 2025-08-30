Массовое ДТП парализовало движение на Каширском шоссе в Москве

На Каширском шоссе в Москве произошла массовая авария, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Каширском шоссе в районе д.61, к. 3А произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение транспорта в сторону центра затруднено. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклиста отбросило на проезжающую машину в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист, обгоняя автомобили в пробке, врезается в машину, после чего его отбрасывает в автомобиль, стоящий на соседней полосе. От удара байкер отлетает вместе с транспортом и падает на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга сгорел после ДТП.