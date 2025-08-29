Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске

В Омске автобус с пассажирами попал в аварию с двумя легковыми авто, по предварительным данным, пострадали семь человек.

Как сообщили в пятницу в региональном главке МВД, дорожный инцидент произошел накануне вечером на Левобережье, на нерегулируемом перекрестке улиц Лукашевича и Крупской. 46-летний мужчина за рулем Toyota RAV4 поворачивал направо и выехал на встречку, столкнувшись с LADA Vesta, за рулем которой находился 38-летний водитель. После этого иномарка столкнулась с пассажирским автобусом ЛиАЗ.

В аварии пострадали водители Toyota и ЛиАЗ, а также пять пассажиров автобуса: 16-летняя девушка, 17-летний юноша и три женщины 31 года, 49 и 68 лет. Шофер иномарки был госпитализирован, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В полиции уточнили, что находившийся за рулем Toyota водитель за последние два года 13 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе 10 раз за превышение скорости. В отношении него будет возбуждено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.