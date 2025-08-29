Мотоциклист погиб после того, как на полном ходу влетел в иномарку в Бутово

Мотоциклист скончался после аварии с легковым автомобилем на перекрестке в столичном районе Бутово. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в соцсети.

© Вечерняя Москва

— Страшное с перекрестка в Бутово. Мотоциклист на полном ходу влетел в иномарку. Конечно, не выжил. Очередное ДТП с двухколесным произошло накануне, в сумерках — самое опасное для водителей время. Зашедший на поворот рулевой «Киа» даже ничего понять не успел, мотоциклист несся на бешеной скорости, — пишет Telegram-канал «112».

Других подробностей по факту произошедшего не приводится. Сотрудники столичной Госавтоинспекции еще не комментировали ДТП.

