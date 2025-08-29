Под Калининградом столкнулись рейсовый автобус и грузовик

ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля произошло под Калининградом, по предварительным данным, есть пострадавшие.

"Региональная Госавтоинспекция информирует, что 29 августа в районе 10:30 (11:30 мск - прим. ТАСС) в поселке Рассвет Гурьевского района произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля "Камаз". В результате дорожного происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении областного УМВД.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, предварительно, речь идет о трех пострадавших, информация уточняется.

"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия", - отмечает пресс-служба.

В связи с загруженностью автодороги и возможным частичным перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения.

По информации областной прокуратуры, водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград - Храброво, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз".