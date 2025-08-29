Водитель машины ритуальной службы погиб в аварии на Чуйском тракте

В пятницу в Искитимском районе Новосибирской области на Чуйском тракте автомобиль ритуальной службы столкнулся с вылетевшим на встречную полосу грузовиком Scania. Водитель катафалка погиб на месте.

© Российская Газета

По информации прокуратуры региона, выясняющей обстоятельства случившегося, фатальный инцидент произошел в районе обеда. Грузовик ехал из Барнаула в сторону Новосибирска. Также в аварии пострадали двое пассажиров автомобиля похоронной службы. Они госпитализированы с травмами, информации об их состоянии пока нет. По данным госавтоинспекции, это мужчины 1974 и 1980 годов рождения.

Водителю грузовика медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. В госавтоинспекции уточнили, что сейчас на месте аварии трасса Р-256 перекрыта, организован объезд через станцию Ложок.