С начала мотосезона в Подмосковье случилось 334 ДТП с байкерами

В Минтрансе Подмосковья обратили внимание на участившиеся ДТП с мотоциклистами. Подробнее о статистике рассказала пресс-служба ведомства.

С начала текущего мотосезона зарегистрировано 334 ДТП, в которых погибли 55 человек и пострадали 330. За ведь прошлый год случились 574 аварии с участием мотоциклистов с 607 пострадавшими и 63 погибшими.