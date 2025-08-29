С начала мотосезона в Подмосковье случилось 334 ДТП с байкерами
В Минтрансе Подмосковья обратили внимание на участившиеся ДТП с мотоциклистами. Подробнее о статистике рассказала пресс-служба ведомства.
С начала текущего мотосезона зарегистрировано 334 ДТП, в которых погибли 55 человек и пострадали 330. За ведь прошлый год случились 574 аварии с участием мотоциклистов с 607 пострадавшими и 63 погибшими.
«Основные причины аварий - превышение скоростного режима, резкие маневры, проезд мотоциклистов между рядами, невнимательность водителей как автомобилей, так и мотоциклов. Среди пострадавших в ДТП с мототранспортом есть подростки, у которых популярны питбайки. Призываем родителей не допускать детей к управлению мототранспортом и не покупать им питбайки», - отметил глава ведомства Марат Сибатулин.