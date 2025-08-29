Парковщик перепутал педали и упал в легковушке с третьего этажа стоянки

Сотрудник автомойки, помогая клиенту припарковаться, предположительно, случайно нажал на педаль газа, в результате чего автомобиль потерял управление, пробил стену и упал с парковки третьего этажа многоквартирного дома, расположенного на Олд-Кланг-роуд в Куала-Лумпуре (Малайзия).

© rai77.com

По сообщениям, переданным в Рай77° местными СМИ, пострадавшим в результате аварийной ситуации оказался 23-летний гражданин Афганистана. В тот момент он находился за рулём недавно вымытой Toyota Camry, собираясь поставить машину на парковочное место, когда, случайно нажал на педаль газа, что и спровоцировало аварию.

Падающая Toyota Camry задела два автомобиля на первом этаже, к счастью, в них не было людей. Помощник директора отдела расследований и обеспечения соблюдения правил дорожного движения Куала-Лумпура отметил, что предварительные результаты расследования указывают на то, что автомобиль, потеряв управление, пробил стену парковки на третьем этаже, после чего упал и ударился о два припаркованных на земле автомобиля — Proton Iriz и Perodua Myvi.