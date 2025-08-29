Смертельное ДТП произошло в Карымском районе

Вечером 28 августа на федеральной автодороге в Карымском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Тойота Ист», за рулём которого находился мужчина без водительских прав. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

Водитель допустил съезд с дороги, после чего машина перевернулась.

В результате аварии 59-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, сам водитель и ещё один пассажир были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.