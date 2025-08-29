Водитель внедорожника сбил ребенка на пешеходе в Свердловской области

В Свердловской области 66-летний водитель тяжелого внедорожника насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. По данным источников, ребенок выбежал на дорогу, возвращаясь с прогулки к матери, которая ждала его на противоположной стороне.

© Вечерняя Москва

Автомобилист, имеющий стаж 47 лет, не успел среагировать на внезапное появление ребенка. Отмечается, что на этом участке дороги действовало ограничение скорости 20 км/ч, что требовало повышенной осторожности.

Несмотря на попытки спасти мальчика, его жизнь спасти не удалось, передает пост Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

Ранее в подмосковных Бронницах женщина сбила насмерть несовершеннолетнюю девочку. Она наехала на ребенка 2022 года рождения при движении задним ходом по придворовой территории.

До этого водитель каршеринга насмерть сбил в Москве несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате. Ребенок делал это на запрещающий сигнал светофора.