В Волгоградской области пьяный водитель спровоцировал аварию с ДПС

За минувшую неделю на территории Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 52 водителя, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения освидетельствования.

Так, один из инцидентов произошел 28 августа на 66-м километре автодороги «Волгоград – Астрахань». Во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2110», водитель которого нарушил ПДД, однако автомобилист проигнорировал законные требования полиции и попытался скрыться. В ходе преследования, двигаясь задним ходом, он совершил столкновение со служебным автомобилем ГИБДД.

Как сообщает ГУ МВД по региону, за рулем находился 49-летний житель Ленинска с явными признаками алкогольного опьянения, отказавшийся от медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 12.15 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 19.3 КоАП РФ .

Автомобиль помещен на штрафстоянку, а водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.