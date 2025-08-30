Пять человек пострадали в ДТП в Чебоксарах

В Чебоксарах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса травмы получили пять человек.

Инцидент произошел на Марпосадском шоссе. По данным республиканской ГИБДД, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, мужчина 52 лет, потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом.

В результате аварии водитель и 48-летняя пассажирка легкового авто получили травмы и нуждались в медицинской помощи. Еще три пассажирки автобуса обратились в больницу с жалобами на болезненные ощущения, возникшие после столкновения.

В настоящее время Министерство внутренних дел Чувашской Республики проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.