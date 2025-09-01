В Кузбассе произошло массовое ДТП

По данным очевидцев, авария случилась на 65-м километре дороги. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали не менее пяти легковых автомобилей и один пассажирский автобус.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Пока нет официальной информации о количестве и состоянии пострадавших.

