Автомобиль с дипломатическими номерами попал в ДТП на юге Москвы

Автомобиль марки Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

По его информации, авария произошла рядом на улице Шаболовка. Предварительно, водитель проехал на красный и врезался в столб. Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивают.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, водитель пострадал в результате аварии.

До этого стало известно, что автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. В машину врезался другой автомобиль, после чего Vesta влетела в «Газель». Водители не пострадали. О том, были ли в Lada Vesta во время удара пассажиры и где произошло ДТП, неизвестно.