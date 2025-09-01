Автомобиль протаранил ворота генконсульства России в Австралии

Сотрудники правоохранительных органов Австралии обезвредили водителя внедорожника, протаранившего ворота Генерального консульства РФ в Сиднее. Об этом сообщило дипломатическое представительство в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Он (нарушитель. — «Газета.Ru») арестован и дает показания о мотивах своих действий», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что в результате инцидента никто из сотрудников Генконсульства РФ не пострадал. В настоящее время дипломатическое представительство работает в штатном режиме.

1 сентября телеканал 9News сообщил, что в ограду здания Генконсульства РФ в Сиднее въехал автомобиль.

По информации журналистов, около 8:00 по местному времени (1:00 мск) в дипломатическое представительство вызвали полицейских. Причиной послужила несанкционированная стоянка транспортного средства на подъездной дорожке. Правоохранители пытались поговорить с водителем и требовали отъехать, но вместо этого он протаранил ворота консульства.

В результате инцидента пострадал 24-летний полицейский констебль. У него диагностировали травму руки.

Ранее в Германии неизвестный попытался протаранить ворота консульства РФ.