Пробка образовалась из-за перевернувшегося грузовика на проспекте Ленина

Дорожная авария, вызвавшая серьезную пробку на трех полосах, произошла в Нижнем Новгороде. Об этом редакции ИА «В городе N» рассказали очевидцы.

В Нижнем Новгороде перевернулся грузовик
По их словам, на проспекте Ленина недалеко от станции метро «Автозаводская» перевернулся грузовик. Лежащая на проезжей части машина перекрыла дорогу. 

Уже часа два перекрыты все три полосы, — уточняют очевидцы.

Судя по онлайн-картам, затор сохраняется до сих пор. При этом в произошедшем ДТП, как сообщается, никто серьезно не пострадал.

