На ямальской трассе легковушка протаранила «КамАЗ»

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло вечером 31 августа на 478-м километре трассы «Сургут — Салехард». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

© N24.ru

Неприятный инцидент случился около 21:35. Водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ», который поворачивал налево. От удара мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил травмы.

Все обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются. О состоянии пострадавшего пока никакой информации нет.

— За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован, — уточнили в ведомстве.

Ранее «Ямал 1» писал о смертельной аварии в Тюмени, где под колесами иномарки погибла женщина-пешеход.

.