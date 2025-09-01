В Мокшанском районе 26-летний водитель Lada Granta попал в ДТП, и его автомобиль загорелся. Мужчина погиб.

По предварительным данным, трагедия случилась в субботу, 30 августа, в 10:40. На 604-м километре трассы М-5 (участок между поворотом на п. Мирный и Мокшаном) столкнулись Lada Granta и Scania с полуприцепом Krone, за рулем которой находился 39-летний водитель.

После аварии отечественный автомобиль загорелся.

Мужчина, управлявший им, скончался на месте ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Вечером 31 августа на трассе М-5 в Мокшанском районе, неподалеку от поворота на Широкоис, столкнулись Kia Optima и Hyundai Sonata. 29-летний пассажир первой машины от полученных травм скончался.