На востоке Москвы электробус задавил женщину-пешехода. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

© Газета.Ru

«Предварительно установлено, что на Святоозерской улице в районе дома 12 водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

В результате полученных травм женщина не выжила. Отмечается, что она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого сообщалось, что в 2024 году Московская область заняла первое место в стране по числу пешеходов-нарушителей правил дорожного движения.

Общее количество нарушений пешеходами правил дорожного движения в Подмосковье превысило 118 тысяч. В Москве произошло 95,6 тысячи подобных нарушений, в Санкт-Петербурге — более 68,7 тысячи.

Ранее стало известно, что изменилось для водителей с 1 сентября.