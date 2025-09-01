ДТП с тремя машинами произошло возле МВД в Кемерове

В кузбасской столице не поделили перекресток возле полиции три автомобиля. Поврежденные машины замерли на дороге.

В понедельник, 1 сентября, около 16:00 в Кемерове на улице Островского на пересечении с Кузбасской, где расположены здания кузбасского ГУ МВД, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил редакции VSE42.Ru очевидец.

– Три автомобиля стоят с аварийными сигналами. У одного из них повреждение в районе переднего правого крыла, – сказал собеседник.

Все люди находились внутри автомобилей, вероятно, в ожидании стражей порядка, решив, что в этом случае по европротоколу сами не разберутся.

О наличии пострадавших свидетель не знает.