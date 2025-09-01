В Самарской области Mercedes снес газовую трубу и врезался в дерево

В понедельник, 1 сентября, в 12:20 на улице Центральной в Безенчуке автомобиль Mercedes снес газовую трубу и влетел в дерево.

В ДТП пострадал водитель легковушки. Медики доставили его в больницу.

На месте работали правоохранители и пожарные-спасатели, которые обесточили и стабилизировали иномарку.

А на днях в Тольятти легковушка пробила забор на детской площадке и врезалась в дерево. Водитель сообщил, что ему стало плохо и он потерял управление.