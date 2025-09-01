Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Чите

Днем 31 августа на проспекте Фадеева в Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Тойота Королла Филдер» и мотоцикла «Рейсер». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

В результате аварии 13-летний пассажир мотоцикла был госпитализирован. Полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

