Мотоциклист погиб после ДТП в центре Москвы

Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в бордюр на Москворецкой набережной в районе дома 9 в центре Москвы. В результате аварии мужчина скончался на месте. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— На Москворецкой набережной в районе дома 9 водитель мотоцикла совершил наезд на препятствие (бордюрный камень). В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли к месту происшествия. Силовики начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

