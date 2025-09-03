Пьяный водитель без прав опрокинулся в Красночикойском районе

Вечером 1 сентября на автодороге «Баляга-Ямаровка» в Красночикойском районе водитель автомобиля «Тойота Nadia» совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

Отмечается, что у водитель был пьян и не имел водительского удостоверения.

В аварии пострадали 34-летний водитель и 40-летний пассажир, которых доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

