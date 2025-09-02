Мотоцикл загорелся в результате ДТП в центре Москвы

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» информированный источник.

«Мотоцикл Kawasaki двигался по ул. Люсиновская в сторону области. На пересечении с ул. Павла Андреева байкер слишком сильно зажал тормоз и, потеряв равновесие, упал на проезжую часть. Мотоцикл протащило несколько метров, после чего он врезался в автомобиль такси и впоследствии загорелся. Байкер получил травму плеча и был госпитализирован», – сказал собеседник агентства.

С огнем справились прибывшие пожарные. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.