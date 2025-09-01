МВД обнародовало статистику по нарушениям ПДД в регионах России

Министерство внутренних дел России обнародовало статистику по нарушителям правил дорожного движения за 2024 год, выделив регионы с самыми высокими показателями. Антирейтинг возглавили Москва, Московская область и Республика Дагестан.

© Quto.ru

Согласно отчёту, в столице за прошедший год ПДД нарушили более 1,16 миллиона водителей. В Подмосковье этот показатель оказался немногим меньше — 1,14 миллиона автомобилистов. Замыкает тройку лидеров Дагестан, где было зафиксировано 516 тысяч нарушений.

Также в число неблагополучных по этому параметру регионов вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область с общим количеством в 523 тысячи нарушителей, а также Свердловская область, где отмечено свыше 377 тысяч случаев игнорирования ПДД.

Если рассматривать данные в целом по федеральным округам, то абсолютным лидером стал Центральный федеральный округ. Здесь за год было выявлено 3,4 миллиона водителей, пренебрёгших дорожными правилами. На втором месте — Приволжский федеральный округ с результатом более 1,8 миллиона нарушителей, а на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ, где зафиксировали 1,1 миллиона случаев.