Второй за день мотоциклист погиб в центре Москвы

Еще одна авария с участием мотоцикла со смертельным исходом — вторая за понедельник — произошла в центре Москвы.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», в 18.15 на Марксистской улице столкнулись автомобиль «Киа Рио» (такси) и мотоцикл. Мотоциклист от полученных травм скончался, водитель госпитализирован. По предварительной информации, один из участников ДТП выехал на встречную полосу. Ранее на Москворецкой набережной мотоциклист погиб, врезавшись в дорожный знак.