Массовая авария парализовала движение на трассе М-4 "Дон" под Ростовом

Массовая авария с участием автобуса произошла на трассе М-4 «Дон», сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Автобус собрал в кучку пять машин на М-4 около Аюты. Кто затормозил первым и сотворил такой паровозик — пока неизвестно. Предварительно, обошлось без пострадавших. Возле хутора Аюта в сторону Ростова собирается пробка», — сообщает канал.

Отмечается, что объезжать пробку водители в местных чатах советуют через Новочеркасск.

