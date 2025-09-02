В Амурской области число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили в Минздраве российского региона.

© Lenta.ru

В ведомстве уточнили, что трое находятся в крайне тяжелом состоянии. 14 человек были доставлены в амурскую областную больницу, еще четверо получают медицинскую помощь в Благовещенске.

В Минздраве отметили, что среди пострадавших есть четверо несовершеннолетних. «Остальные получают необходимую медицинскую помощь в больнице, либо направляются на дальнейшее амбулаторное лечение», — указали в ведомстве.

ДТП произошло на трассе Благовещенск — Свободный, столкнулись легковушка Toyota Crown и автобус. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать детали случившегося.

Еще раньше стало известно о массовом ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Тогда пострадали три человека.