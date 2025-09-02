Мотоциклист погиб после наезда на бордюрный камень в Волгоградской области

Смертельная авария случилась минувшим вечером в Камышинском районе.

© Волгоградская правда

По предварительной информации, вечером 1 сентября водитель за рулем мотоцикла «Хонда» двигался по 3-му микрорайону в Камышине Волгоградской области. В 23.05 около дома № 8 он совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием на проезжую часть.

В результате случившегося мотоциклист скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.