Троллейбус раздавил сотрудника мойки в депо Краснодара

ЧП произошло на территории троллейбусного депо №2 на ул. Селезнева, 197. Жуткое ДТП спровоцировала водитель с 43-летним стажем. Под колёсами случайно оказался сотрудник мойки.

Это произошло 27 августа. Сотрудник мойки находится в больнице. Проводится проверка,

— подтвердила информацию «Кубань Информ» пресс-секретарь МУП «КТТУ» Надежда Постовая.

По предварительной информации, причиной цепочки столкновений стала роковая случайность. Водитель троллейбуса БКМ №409 с 43-летним стажем, завершив работу на маршруте №20, заехала на мойку в 23:44. После остановки она вышла из кабины, чтобы поправить зеркало, и случайно задела ногой пусковую педаль.Её заклинило и транспортное средство, оставшись без контроля, резко рвануло вперёд. Всё произошедшее попало на видеокамеры, установленные в кабине водителя и на самой мойке.

Оператор мойки с тяжелейшими травмами госпитализирован: у него ЧМТ, переломы рёбер. Для стабилизации состояния он ввели в искусственную кому.

Переехав мужчину, троллейбус продолжил движение и выехал на площадку с другим подвижным составом. На полном ходу многотонная машина собрала в кучу ещё три троллейбуса. Женщину-водителя на уже уволили, пишет telegram-канал «Троллейбус | Trolleybus». Руководство депо проводит собственное внутреннее расследование с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.

Обстоятельства ЧП также предстоит установить сотрудникам городской полиции. Проводится проверка.