В Самарской области кроссовер слетел с трассы и опрокинулся

2 сентября в 08:40 иномарка Renault Duster двигалась по трассе Шентала - Азеево. На 8-м километре машина съехала с автодороги и опрокинулась.

На место происшествия выехал отряд из пожарно-спасательной части № 131. К ним присоединились сотрудники ГАИ и бригада медиков.

Специалисты прибыли на место, провели аварийные работы и собрали первичную информацию. Пострадавшего пассажира госпитализировали.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

