В Подмосковье самосвал лоб в лоб протаранил Niva на встречке

В Подмосковье произошло лобовое ДТП с самосвалом и внедорожником Chevrolet Niva. Видеозапись с моментом аварии опубликовал Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва и МО".

© Газета.Ru

"Подмосковье, г.о.Сергиев Посад, посёлок Богородское. Столкнулись "Нива" и самосвал", - отмечается в публикации.

Водителю внедорожника выжить не удалось. На видеозаписи с моментом аварии видно, что ДТП произошло на перекрестке, где проезжие части дорог пересекаются под острым углом.

Внедорожник двигался у правого края дороги, навстречу ему из-за поворота на высокой скорости выехал самосвал. В момент столкновения по обочине дороги шли двое пешеходов, им удалось отбежать в сторону.

В результате аварии у легкового автомобиля оказался полностью деформирован кузов, включая моторный отсек и салон до задней стойки.