В Москве грузовик придавил мужчину к стене

В Москве грузовик сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Жесткие кадры. На складе в районе Очаково-Матвеевское во время маневра задним ходом водитель грузовика сбил <…> человека, прижав его к стене», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Изнанка Москвы» опубликовал кадры, на которых видно, как грузовик медленно подъезжает к мужчине и сбивает его. По информации канала, человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в городе Миассе Челябинской области легковой автомобиль с человеком в салоне перевернулся на мокрой дороге. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина на большой скорости вылетает с проезжей части и переворачивается. После ДТП из автомобиля выбирается водитель. По словам очевидцев произошедшего, вытащить транспорт из грязи получилось только через три часа.

Кроме того, в Москве на МКАД столкнулись грузовики.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.