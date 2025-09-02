© Lenta.ru

В Екатеринбурге грузовик провалился в яму во время ремонтных работ. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на улице Амундсена, где чинили теплотрассу. Колеса большегруза, кузов которого был наполнен камнями, провалились в яму.

Ранее в Новой Москве автомобиль утонул в болоте. На опубликованной после инцидента фотографии над поверхностью воды зеленого цвета виднеется только небольшая часть крыши машины.

Также ранее в Нижнем Новгороде рядом с многоквартирным домом в Советском районе машина ушла под землю из-за коммунальной аварии, когда дорожное полотно затопило водой.