Автомобиль протаранил автобус в Москве

Пять пассажиров автобуса №793 пострадали в результате ДТП с участием автомобиля в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

Инцидент произошел во вторник, 2 сентября, на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни.

«По предварительной информации, водитель автомобиля внезапно перестроился в полосу движения автобуса и допустил столкновение. В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров, им оказывается медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.

В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших в ДТП — двое детей.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что 1 сентября три человека пострадали при столкновении автобуса с легковой автомашиной на Калужском шоссе в Новой Москве. Медики госпитализировали двух пострадавших, третьему оказали помощь на месте ДТП.