В Петербурге таксист сбил женщину, засмотревшись в телефон

В Петербурге женщина попала в больницу с проломленным черепом после того, как ее сбил таксист, засмотревшийся в телефон. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

© Газета.Ru

ДТП произошло 2 сентября у 57 отдела полиции. По предварительной информации, женщина обходила участок дорожного ремонта, двигаясь по бордюру и не выходя на проезжую часть. Водитель такси в этот момент отвлекся на телефон и совершил наезд на нее.

В результате пострадавшая с переломом черепа и гематомой была госпитализирована в медицинское учреждение. Теперь ей может потребоваться операция.

До этого в Бердске неуправляемый автомобиль сбил женщину с коляской. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение с травмами.

Ранее в Калининградской области женщина лишилась части ноги из-за ДТП с трактором.